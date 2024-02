Ningbo Menovo Pharmaceutical Aktie: Geht es jetzt los?

Die technische Analyse der Aktie von Ningbo Menovo Pharmaceutical zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 18,29 CNH liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 13,29 CNH weicht somit um -27,34 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 16,83 CNH unter dem gleitenden Durchschnitt (-21,03 Prozent), was auch zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Ningbo Menovo Pharmaceutical somit ein "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.

Von fundamentaler Seite betrachtet, beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie 15. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Arzneimittel" erscheint die Bewertung neutral, da vergleichbare Unternehmen im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsintensität zeigt, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutiert haben, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Ningbo Menovo Pharmaceutical ein "Neutral"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für den RSI7 liegt der Wert aktuell bei 15,05 Punkten, was darauf hinweist, dass Ningbo Menovo Pharmaceutical überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Wertpapier von Ningbo Menovo Pharmaceutical damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.