Ningbo Menovo Pharmaceutical Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ningbo Menovo Pharmaceutical liegt derzeit bei 22, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 als neutral einzustufen ist. Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -26,36 Prozent erzielt, was deutlich unter dem Durchschnitt des Gesundheitspflege-Sektors liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Arzneimittel" liegt die Rendite unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Analyse des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Ningbo Menovo Pharmaceutical in den letzten Wochen neutral geblieben ist. Ebenso wurde keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien festgestellt. Dadurch erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist ebenfalls neutral, da in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt standen. Somit wird die Einschätzung der Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" bewertet.

