Ningbo Ligong Environment And Energy Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Ningbo Ligong Environment And Energy bei 12,64 CNH liegt, was einer Entfernung von +15,75 Prozent vom GD200 (10,92 CNH) entspricht. Dies signalisiert laut der charttechnischen Bewertung eine positive Entwicklung. Im Gegensatz dazu beträgt der GD50, der die durchschnittliche Kursentwicklung der letzten 50 Tage angibt, 12,74 CNH, was auf ein "Neutral"-Signal hinweist, da der Abstand -0,78 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs der Ningbo Ligong Environment And Energy als "Gut" bewertet, wenn man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage nimmt.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit 20, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" als neutral eingestuft wird. Andere Unternehmen aus der Branche haben im Durchschnitt ein KGV von 0, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

Im Vergleich zur Branche "Elektrische Ausrüstung" hat die Ningbo Ligong Environment And Energy-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 38,78 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien nur durchschnittlich um 1,84 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +36,94 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Aktie mit einer Rendite von 37,17 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Ningbo Ligong Environment And Energy-Aktie liegt bei 31, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für die Ningbo Ligong Environment And Energy-Aktie.