Ningbo Ligong Environment And Energy Aktie: Ist das wirklich alles?

Der Aktienkurs von Ningbo Ligong Environment And Energy hat in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 29,89 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche im Durchschnitt um -0,93 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Ningbo Ligong Environment And Energy eine Outperformance von +30,82 Prozent in dieser Branche erreicht hat. Auch im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite im letzten Jahr bei -0,56 Prozent, wobei Ningbo Ligong Environment And Energy um 30,45 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen hat das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating erhalten.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Ningbo Ligong Environment And Energy-Aktie liegt derzeit bei 66 für die letzten 7 Tage. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI-Wert (52,74) neutral, was zu einer entsprechenden "Neutral"-Bewertung für den RSI25 führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Rating für Ningbo Ligong Environment And Energy basierend auf dem RSI.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv in Bezug auf das Unternehmen Ningbo Ligong Environment And Energy. An neun Tagen überwogen positive Themen in den Diskussionen, während an drei Tagen die Stimmung negativ war. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen war die Anlegerstimmung hauptsächlich positiv. Aufgrund dessen wird die Aktie von der Redaktion mit einem "Gut" bewertet, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Ningbo Ligong Environment And Energy derzeit nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt in der Elektrische Ausrüstung-Branche. Der Unterschied beträgt 0,57 Prozentpunkte (0,91 % gegenüber 1,49 %), was zu einer neutralen Einstufung der Dividendenpolitik der Aktie führt.