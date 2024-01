Ningbo Ligong Environment And Energy Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Ningbo Ligong Environment And Energy als neutral einzustufen ist. Der RSI7-Wert beträgt 50, was zu einer neutralen Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 63,03 ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hinweist. Das Gesamtranking basierend auf dem Relative Strength Indikator ist daher neutral.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den letzten Wochen gab es eine Zunahme negativer Kommentare über das Unternehmen in den sozialen Medien, was zu einer schlechten Bewertung seitens der Redaktion führt. Die Aktie war Thema von vermehrten Diskussionen und zieht daher eine gute Bewertung auf sich. Insgesamt wird die Aktie jedoch mit einem schlechten Rating bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Ningbo Ligong Environment And Energy-Aktie mit einer Entfernung von +10,43 Prozent vom GD200 (10,93 CNH) ein gutes Signal sendet. Der GD50 hingegen weist einen Kurs von 12,76 CNH auf, was auf ein schlechtes Signal hinweist, da der Abstand -5,41 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs daher als neutral bewertet.

In Bezug auf die Dividende hat das Unternehmen derzeit eine Dividendenrendite von 0,91 Prozent, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie in dieser Kategorie neutral bewertet.