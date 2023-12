Ningbo Jintian Copper Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Das Anleger-Sentiment bezüglich der Ningbo Jintian Copper-Aktie war in den letzten zwei Wochen größtenteils neutral. Negative Diskussionen konnten nicht verzeichnet werden, und an drei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer sogar positive Signale. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine signifikanten Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Basierend auf diesem Stimmungsbild wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung für die Ningbo Jintian Copper-Aktie. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 85,19, was als "Schlecht" bewertet wird, während der RSI25 für 25 Tage mit 54,1 eine "Neutral"-Einstufung erhält. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating auf Basis des Relative Strength-Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 6,7 CNH lag, während der letzte Schlusskurs (6,64 CNH) nur leicht darunter lag (-0,9 Prozent). Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein ähnliches Bild, mit einem gleitenden Durchschnitt von 6,78 CNH und einem letzten Schlusskurs, der nur leicht darunter liegt (-2,06 Prozent). Daher wird die Ningbo Jintian Copper-Aktie sowohl auf der 200-Tage- als auch auf der 50-Tage-Basis als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen in der Kommunikation über die Aktie. Die Intensität der Diskussionen war im normalen Bereich, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt wird die Ningbo Jintian Copper-Aktie aufgrund des Anleger-Sentiments, des Relative Strength-Index, der technischen Analyse und des Sentiments in den sozialen Medien als "Neutral" eingestuft.