Ningbo Jintian Copper Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar umkehren. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben neue Einschätzungen für Aktien. Bei Ningbo Jintian Copper wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, weshalb dem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum nahezu unverändert, was zu dem Gesamtergebnis einer "Neutralen" Stimmungsbildung führt.

In der technischen Analyse betrachtet der Relative Strength Index (RSI) das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell wird die Ningbo Jintian Copper mit einem RSI-Wert von 12,2 als überverkauft eingestuft, was als "Gut" bewertet wird. Bei Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 53, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird. Somit lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral", was insgesamt zu einer "Guten" RSI-Einstufung führt.

Die Stimmung auf den sozialen Plattformen war überwiegend negativ, und die Nutzer haben in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen rund um Ningbo Jintian Copper diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Neutral". Insgesamt wird die Stimmung hinsichtlich der Aktie als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Ningbo Jintian Copper aktuell bei 6,68 CNH, was zu einer Einstufung "Neutral" führt. Der Aktienkurs selbst ging jedoch bei 6,8 CNH aus dem Handel, was einen Abstand von +1,8 Prozent aufbaut. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage entspricht dies einer Differenz von +0,29 Prozent, was wiederum zu einem "Neutral"-Signal führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutrale" Einstufung auf Basis der beiden Zeiträume.