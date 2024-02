Ningbo Jintian Copper Aktie: Grund zur Sorge?

In den sozialen Medien gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz von Ningbo Jintian Copper in den letzten vier Wochen. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikante Veränderung. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating auf dieser Stufe.

Die überwiegend privaten Nutzer in den sozialen Medien haben Ningbo Jintian Copper in den letzten zwei Wochen als besonders positiv bewertet. Die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen deutet auf eine überwiegend positive Anleger-Stimmung hin. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert diskutiert. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Ningbo Jintian Copper-Aktie überverkauft ist, mit einem aktuellen Wert von 11 für die letzten 7 Tage. Somit erhält das Wertpapier ein "Gut"-Rating. Für den RSI der letzten 25 Handelstage wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Ningbo Jintian Copper-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 6,56 CNH liegt. Da der letzte Schlusskurs bei 5,91 CNH liegt, wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt ein ähnliches Bild, wodurch auch hier ein "Schlecht"-Rating vergeben wird. Insgesamt wird die Ningbo Jintian Copper-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik als "Schlecht" eingestuft.