Ningbo Jifeng Auto Parts Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Die Stimmungslage unter den Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An acht Tagen stand das Stimmungsbarometer auf grün, und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. An einem Tag war die Stimmung größtenteils neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen war auch das Gespräch der Anleger über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Ningbo Jifeng Auto Parts verstärkt. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "gut" und schätzt das Anleger-Sentiment entsprechend ein.

In Bezug auf den Relative Strength-Index (RSI) ist die Aktie von Ningbo Jifeng Auto Parts als Neutral-Titel einzustufen. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und weist diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage ergibt einen Wert von 28, was eine "gut"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 für 25 Tage einen Wert von 27,19 aufweist und somit ebenfalls eine "gut"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich daher eine "gut"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength-Index.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +0,95 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 13,73 CNH mit dem aktuellen Kurs von 13,86 CNH vergleicht. Dies führt zu einer "neutralen" Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt der letzte Schlusskurs mit 12,09 CNH über dem gleitenden Durchschnitt (+14,64 Prozent), was zu einem "gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit in Bezug auf die einfache Charttechnik ein "gut"-Rating.

Ein weiterer Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Aktie von Ningbo Jifeng Auto Parts wurde auf diese Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "schlecht"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war eher negativ, was ebenfalls zu einem "schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Ningbo Jifeng Auto Parts bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "schlecht".