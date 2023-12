Ningbo Jifeng Auto Parts Aktie: Gut oder schlecht?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In letzter Zeit hat die Aktie von Ningbo Jifeng Auto Parts viel Aufmerksamkeit in den sozialen Medien erhalten. Dort wurden ausnahmslos positive Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Ningbo Jifeng Auto Parts. Dies führte insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Ningbo Jifeng Auto Parts liegt derzeit bei 14,1 CNH. Dadurch erhält die Aktie die Einstufung "Neutral", da der Aktienkurs selbst bei 13,59 CNH aus dem Handel ging und somit einen Abstand von -3,62 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu steht der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 14,29 CNH. Dies entspricht einer aktuellen Differenz von -4,9 Prozent und somit einem "Neutral"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

In den letzten 12 Monaten erzielte Ningbo Jifeng Auto Parts eine Performance von 29,98 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche sind durchschnittlich um 12,82 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +17,17 Prozent im Branchenvergleich für Ningbo Jifeng Auto Parts bedeutet. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Aktie mit einer Rendite von 22,11 Prozent über dem Durchschnittswert von 7,87 Prozent. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, kann man auf den Relative Strength-Index (RSI) zurückgreifen. Für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt der RSI der Ningbo Jifeng Auto Parts bei 52,5, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI für 25 Tage beläuft sich auf 57,45, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Das Gesamtbild führt somit zu einem Rating "Neutral".