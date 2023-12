Ningbo Jifeng Auto Parts Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Ningbo Jifeng Auto Parts-Aktie zeigt eine Überverkaufssituation, wobei der 7-Tage-RSI bei 29 liegt. Dagegen liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 55,57, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für die Aktie.

Im Vergleich zur "Automatische Komponenten"-Branche hat die Ningbo Jifeng Auto Parts-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +17,6 Prozent erzielt. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Aktie mit 22,84 Prozent über dem Durchschnitt. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse ist die Aktie derzeit -6,13 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beläuft sich die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch auf -5,33 Prozent, was auch eine "Schlecht"-Einstufung ergibt.

Die Stimmung auf sozialen Plattformen bezüglich Ningbo Jifeng Auto Parts ist überwiegend positiv, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Gut".

Insgesamt ergibt sich also ein positives Bild für die Ningbo Jifeng Auto Parts-Aktie, sowohl aus technischer Analyse als auch aus der Stimmung der Anleger.