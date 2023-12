Ningbo Jifeng Auto Parts Aktie: Da kann man verrückt werden!

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Ningbo Jifeng Auto Parts ist derzeit positiv, da in den sozialen Medien ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt hat in den letzten Tagen positive Themen rund um das Unternehmen diskutiert, was zu einer insgesamt guten Bewertung führt.

Die trendfolgende Analyse zeigt, dass sich die Aktie von Ningbo Jifeng Auto Parts derzeit auf einem neutralen Niveau befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt beträgt 14,08 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 13,42 CNH liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -4,69 Prozent. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 14,26 CNH, was einer Abweichung von -5,89 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse erhält die Aktie daher insgesamt ein neutrales Rating.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Aktie von Ningbo Jifeng Auto Parts im letzten Jahr eine Rendite von 29,98 Prozent erzielt, was 22,49 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Automatische Komponenten" liegt die Rendite der Aktie mit 17,4 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

Die Stimmung für Ningbo Jifeng Auto Parts in den sozialen Medien hat sich jedoch in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer insgesamt negativen Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen rückläufig, was auf ein geringeres Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Somit wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt schlecht bewertet.