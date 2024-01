Ningbo Huaxiang Electrical Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Mit einer Dividendenrendite von 1,83 Prozent liegt Ningbo Huaxiang Electronic nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 1,49 Prozent in der Branche "Automatische Komponenten". Die Redaktion bewertet die Aktie daher als neutrales Investment.

In den letzten vier Wochen konnte eine Aufhellung des Stimmungsbildes und eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien für Ningbo Huaxiang Electronic verzeichnet werden. Aus diesem Grund erhält die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung in diesem Bereich.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 13,6 CNH lag, während der aktuelle Kurs bei 13,08 CNH liegt, was einer Abweichung von -3,82 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 13,39 CNH nahe dem letzten Schlusskurs (-2,32 Prozent). Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das Unternehmen.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 39,8 Punkten, was bedeutet, dass die Ningbo Huaxiang Electronic-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt einen Wert von 59,64, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Insgesamt erhält das Unternehmen damit eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.