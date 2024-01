Ningbo Huaxiang Electrical Aktie: Bloß aufpassen!

Die Stimmung unter den Anlegern bei Ningbo Huaxiang Electronic ist insgesamt positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien der letzten Wochen hervorgeht. Dies spiegelt sich in den positiven Themen wider, die in den Diskussionen im Vordergrund standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Ningbo Huaxiang Electronic neutral eingestuft ist. Mit einem RSI7-Wert von 79,37 wird eine "Schlecht"-Empfehlung abgegeben, während der RSI25-Wert von 55,56 zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine Bewertung von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor der zyklischen Konsumgüter hat die Aktie von Ningbo Huaxiang Electronic im vergangenen Jahr eine Rendite von -5,44 Prozent erzielt, was 11,62 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche der automatischen Komponenten beträgt 11,26 Prozent, und Ningbo Huaxiang Electronic liegt aktuell 16,7 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Für Anleger, die in die Aktie von Ningbo Huaxiang Electronic investieren, bietet sich eine Dividendenrendite in Höhe von 1,83 %, was einen Mehrertrag von 0,36 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt ermöglicht. Aufgrund dieser leicht überdurchschnittlichen Dividendenpolitik erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens die Bewertung "Neutral".