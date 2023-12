Ningbo Huaxiang Electrical Aktie: Bitte nicht vergessen!

Der Aktienkurs von Ningbo Huaxiang Electronic hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Performance der Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" im vergangenen Jahr um -9,04 Prozent entwickelt, was mehr als 17 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite der "Automatische Komponenten"-Branche, die in den letzten 12 Monaten bei 12,82 Prozent lag, schnitt Ningbo Huaxiang Electronic mit 21,86 Prozent deutlich schlechter ab. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass die Ningbo Huaxiang Electronic mit einem Wert von 55,06 derzeit weder überkauft noch -verkauft ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral". Bei Betrachtung des RSI über einen Zeitraum von 25 Tagen ergibt sich ein Wert von 50, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch hier lautet die Einstufung "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für den RSI.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Erkenntnisse zur Einschätzung der Aktie. Die Diskussionsintensität für Ningbo Huaxiang Electronic ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt im Vergleichszeitraum kaum Veränderungen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung auf dieser Basis.

Im fundamentalen Bereich liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ningbo Huaxiang Electronic bei 10,51, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "Automatische Komponenten" weist einen Wert von 0 auf. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien, da die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet ist.