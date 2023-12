Ningbo Haitian Precision Machinery Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Er basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen des Wertpapiers über einen bestimmten Zeitraum. Bei der Bewertung von Ningbo Haitian Precision Machinery wird sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage als auch der langfristige RSI auf 25-Tage-Basis berücksichtigt. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 63,13 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie als neutral eingestuft wird. Der RSI25 zeigt einen Wert von 66,27, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Maschinenbranche hat Ningbo Haitian Precision Machinery in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von 5,41 Prozent gezeigt. Auch im Vergleich zum Industrie-Sektor liegt die Aktie mit einer Rendite von -5,47 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie derzeit unter dem Trendsignal liegt. Sowohl der GD200 als auch der GD50 deuten auf eine schlechte Performance hin.

In den sozialen Medien wurde Ningbo Haitian Precision Machinery in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung wird daher als gut eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also für Ningbo Haitian Precision Machinery eine neutrale Bewertung im Hinblick auf den RSI, eine schlechte Bewertung im Branchenvergleich und eine positive Anleger-Stimmung.