Ningbo Haitian Precision Machinery Aktie: So kann man sich irren!

Der Aktienkurs von Ningbo Haitian Precision Machinery hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -5,58 Prozent verzeichnet, was mehr als 7 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Maschinen"-Branche, die eine durchschnittliche Rendite von 1,47 Prozent aufweist, liegt das Unternehmen mit 7,05 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gibt es keine wesentlichen Veränderungen in den vergangenen vier Wochen, weshalb die Aktie als "Neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikanten Veränderungen, weshalb auch in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating vergeben wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird genutzt, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 84,49 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkaufte noch überverkaufte Signale, weshalb hierfür ein "Neutral"-Rating vergeben wird. Insgesamt erhält das Wertpapier in diesem Abschnitt ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 29,26 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 24,46 CNH liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" aufgrund des Abstands zum GD200 von -16,4 Prozent. Im Gegensatz dazu hat der GD50 einen Stand von 25,47 CNH, was zu einem Abstand von -3,97 Prozent führt und somit ein "Neutral"-Rating ergibt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating bewertet.