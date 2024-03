Ningbo Fuda Aktie: Was macht der Markt?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Verhältnis zur Zeit. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Ningbo Fuda. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 34,43 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch auf 25-Tage-Basis ist Ningbo Fuda weder überkauft noch überverkauft, mit einem Wert von 58,41, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Ningbo Fuda-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) mit 3,92 CNH um +2,3 Prozent abweicht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt ebenfalls nahe dem letzten Schlusskurs (+0,5 Prozent) und erhält daher ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt unsere Analyse, dass die Stimmung für Ningbo Fuda in den vergangenen Wochen deutlich verbessert hat. Die Aktie erhält dafür eine "Gut"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen erhöht, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist. Auch hierfür erhält Ningbo Fuda eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Schließlich haben unsere Analysten die Stimmung rund um Ningbo Fuda auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. In den letzten ein bis zwei Tagen haben die Nutzer der sozialen Medien vor allem positive Themen aufgegriffen. Daraus ergibt sich eine Einstufung der Aktie als "Gut" in Bezug auf die Stimmung. Insgesamt lässt sich also feststellen, dass Ningbo Fuda hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft werden muss.