Ningbo Fuda Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

In den letzten zwei Wochen wurde die Ningbo Fuda-Aktie von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ist die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene daher als "Gut" einzustufen. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Aus der technischen Analyse der letzten 200 Handelstage ergibt sich ein Durchschnitt von 3,91 CNH für den Schlusskurs der Ningbo Fuda-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 4,06 CNH, was einer Abweichung von +3,84 Prozent entspricht. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 3,97 CNH liegt mit einer Abweichung von +2,27 Prozent nahe dem letzten Schlusskurs, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält die Aktie somit für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Ningbo Fuda-Aktie hat einen Wert von 34, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage Basis (47,52) deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und somit erhält auch der RSI25 ein "Neutral"-Rating. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Ningbo Fuda.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität gemessen, und in Bezug auf die Diskussionintensität wird eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Die Rate der Stimmungsänderung weist laut Messung kaum Änderungen auf, weshalb auch hier das Gesamtergebnis "Neutral" lautet.