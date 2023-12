Ningbo Fuda Aktie: Lieber beobachten als handeln

Die Internet-Kommunikation kann starke positive oder negative Ausschläge zeigen, die mit Hilfe einer genauen Analyse frühzeitig erkannt werden können. Die Stimmung für die Aktie von Ningbo Fuda hat sich in den letzten Wochen jedoch kaum verändert, weshalb wir ihr eine "Neutral"-Bewertung geben. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung für Ningbo Fuda festgelegt wird. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs von Ningbo Fuda derzeit bei 4,1 CNH und ist damit +6,49 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristig positiven Einschätzung. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Neutral", da die Distanz zum GD200 sich auf +4,86 Prozent beläuft. Insofern wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einem RSI von 39,39 wird die Einstufung für die Ningbo Fuda als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 44,95 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Die Stimmung für Aktienkurse lässt sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben die Aktivitäten von Ningbo Fuda auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Zudem wurden in den sozialen Medien in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Einstufung hinsichtlich der Stimmung.

