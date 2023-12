Ningbo Fuda Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Die Stimmung rund um die Aktie von Ningbo Fuda wird als "Gut" eingestuft, basierend auf einer Analyse von Kommentaren in sozialen Medien. Die Nutzer haben in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer positiven Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Ningbo Fuda liegt bei 67,86, was als "Neutral" betrachtet wird, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 47, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Ningbo Fuda. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse basierend auf den letzten 200 Handelstagen ergibt eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt liegen nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt wird die Aktie von Ningbo Fuda in den verschiedenen Kategorien als "Neutral" eingestuft, basierend auf den Bewertungen der Stimmung, des RSI, des Sentiments und der technischen Analyse.