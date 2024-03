Ningbo Fuda Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Ningbo Fuda bleibt neutral, wie aus den Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen gab es keine signifikanten positiven oder negativen Ausschläge. Ebenso zeigen die Themen der letzten ein bis zwei Tage kein besonderes Interesse der Anleger an positiven oder negativen Aspekten. Basierend auf diesem Stimmungsbild wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft. Das Anleger-Stimmungsbarometer ergibt somit insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für Ningbo Fuda.

Die Anzahl der Wortbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Ningbo Fuda werden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Dabei zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine stabile Rate der Stimmungsänderung. Daher wird auch in diesem Aspekt eine "Neutral"-Einstufung vorgenommen.

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Ningbo Fuda-Aktie für die letzten 200 Handelstage mit 3,92 CNH angegeben. Der letzte Schlusskurs von 3,76 CNH weicht -4,08 Prozent vom Durchschnitt ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (3,99 CNH), liegt der letzte Schlusskurs um -5,76 Prozent darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie für die einfache Charttechnik jedoch ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für Ningbo Fuda beträgt aktuell 56, was auf eine neutrale Situation hinweist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt im neutralen Bereich (Wert: 57,53). Somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt ergibt die Analyse der Anlegerstimmung, der Diskussionsintensität, der charttechnischen Bewertung und des RSI ein überwiegend neutrales Bild für Ningbo Fuda.