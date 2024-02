Ningbo Fuda Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

Die Stimmung und Diskussionen rund um die Aktie von Ningbo Fuda wurden in den letzten Monaten genauer unter die Lupe genommen. Dabei zeigte sich, dass die Aktivität bezüglich der Diskussionsintensität im neutralen Bereich liegt. Auch die Rate der Stimmungsänderung deutet auf eine neutrale Einschätzung hin. Zusammenfassend ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Schlecht" für Ningbo Fuda in diesem Punkt.

Die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel auf sozialen Medien sind derzeit uneinheitlich. Überwiegend neutrale Themen wurden in den Diskussionen angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Ningbo Fuda bei 3,92 CNH, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 3,67 CNH, was einem Abstand von -6,38 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich ein "Schlecht"-Signal.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls gemischte Signale. Der RSI7 liegt bei 74,03, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 56,53 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.