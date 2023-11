Ningbo Deye Technology Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Die technische Analyse von Aktien umfasst die Verwendung von Trendfolgeindikatoren, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Ein solcher Indikator ist der gleitende Durchschnitt, der 50- und 200-Tage-Durchschnitt umfasst. Bei der Ningbo Deye-Aktie liegt der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage derzeit bei 122,12 CNH, was deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs von 64,09 CNH liegt (-47,52 Prozent Abweichung). Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 73,05 CNH liegt unter dem letzten Schlusskurs (-12,27 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Ningbo Deye-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Im Hinblick auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Ningbo Deye in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie zeigt, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Ningbo Deye wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Anleger können Aktienkurse nicht nur anhand von harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung einschätzen. Die Analyse der Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen ergab, dass die Stimmung neutral war. Auch die Themen, die in den sozialen Medien rund um Ningbo Deye diskutiert wurden, waren vor allem neutral. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein weiterer Indikator, der verwendet wird, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Ningbo Deye liegt bei 96,53, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen gilt, beläuft sich auf 56,89, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating "Schlecht".