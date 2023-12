Ningbo Deye Technology Aktie: Daran scheiden sich die Geister

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Sentiment oder in der Kommunikationsfrequenz bezüglich der Aktie von Ningbo Deye in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Weder gab es eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen, weshalb auch in Bezug auf die Kommunikationsfrequenz eine "Neutral"-Bewertung abgegeben wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Ningbo Deye-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 114,01 CNH lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug hingegen 60,91 CNH, was einem Rückgang von 46,57 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen auf eine negative Entwicklung hin, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung in der einfachen Charttechnik führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Ningbo Deye-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (44) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (69,43) führen zu einem "Neutral"-Rating. Die Analyse der RSIs ergibt daher insgesamt eine neutrale Bewertung.

Das Anleger-Sentiment für die Ningbo Deye-Aktie ist ebenfalls neutral. Weder gab es in den sozialen Medien starke positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt.