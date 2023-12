Ningbo Deye Technology Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Die Stimmung der Anleger bei Ningbo Deye in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist neutral. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen ergab, dass weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt standen. Somit wird die Einschätzung für die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um zu bestimmen, ob sich die Aktie in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt für die Ningbo Deye-Aktie beträgt derzeit 117,55 CNH, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 59,59 CNH liegt. Auf dieser Basis erhält die Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 70,34 CNH, auch hier ist der letzte Schlusskurs niedriger, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten keine wesentlichen Veränderungen in den letzten vier Wochen festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch in dieser Hinsicht mit einem "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Ningbo Deye liegt bei 73,44, was als überkauft betrachtet wird und somit zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls eine überkaufte Situation an, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt.

Insgesamt erhält die Aktie damit Bewertungen von "Neutral" in Bezug auf die Anleger-Stimmung und die Kommunikationsfrequenz, sowie "Schlecht" in Bezug auf die trendfolgenden Indikatoren und den Relative Strength Index.