Ningbo David Medical Device Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie bietet Anlegern einen Einblick in die Preisgestaltung. Ein niedrigeres KGV deutet auf eine preisgünstigere Aktie hin. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" liegt das KGV von Ningbo David Medical Device bei 21, was dem Branchendurchschnitt entspricht. Basierend auf diesen fundamentalen Kriterien wird die Aktie als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Ningbo David Medical Device-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 16,27 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs (11,41 CNH) weicht um -29,87 Prozent davon ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 13,36 CNH eine Abweichung von -14,6 Prozent. Somit erhält die Aktie auch in dieser kurzfristigen Betrachtung ein "Schlecht"-Rating.

Das Stimmungsbild bei Ningbo David Medical Device hat sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Die Auswertung basiert auf Beiträgen in den sozialen Medien, die keine auffälligen Tendenzen in Bezug auf positive oder negative Themen zeigen. Auch die Diskussionsstärke hat sich nicht signifikant verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt Aufschluss darüber, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Ningbo David Medical Device-Aktie zeigt einen Wert von 3, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 64,02, was auf eine neutrale Marktlage hindeutet und zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält die Aktie basierend auf den verschiedenen Analysen ein eher durchwachsenes Bild, mit unterschiedlichen Bewertungen in den verschiedenen Kategorien.