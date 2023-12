Ningbo David Medical Device Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der Ningbo David Medical Device-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 77, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Vergleich dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und weist darauf hin, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Rendite der Ningbo David Medical Device-Aktie mit 5,01 Prozent deutlich über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt. Zudem übertrifft sie die mittlere Rendite der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche um 13,06 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ningbo David Medical Device liegt bei 29, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" auf ähnlichem Niveau liegt und eine "Neutral"-Bewertung auf fundamentalen Kriterien erhält.

In der technischen Analyse weicht der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage um -16,36 Prozent vom aktuellen Schlusskurs ab und erhält somit eine "Schlecht"-Bewertung. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage weist hingegen auf eine "Neutral"-Bewertung hin, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Zusammenfassend ergibt sich für die Ningbo David Medical Device-Aktie ein insgesamt "Neutral"-Rating in der einfachen Charttechnik.