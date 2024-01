Ningbo David Medical Device Aktie: Anleger aufgepasst!

Der Aktienkurs von Ningbo David Medical Device verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 13,89 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche im Durchschnitt um -6,78 Prozent gefallen. Das bedeutet eine Outperformance von +20,67 Prozent im Branchenvergleich für Ningbo David Medical Device. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -1,64 Prozent im letzten Jahr, und Ningbo David Medical Device übertraf diesen Durchschnittswert um 15,53 Prozent. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird dieser in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Ningbo David Medical Device liegt derzeit bei 69,05 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 53,69, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ningbo David Medical Device liegt bei 30,08, ähnlich dem Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien, da das Wertpapier aus heutiger Sicht weder unterbewertet noch überbewertet ist.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Ningbo David Medical Device ist insgesamt positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Die vorwiegend positiven Meinungen und die Beschäftigung mit den positiven Themen rund um das Unternehmen führen zu einer "Gut"-Bewertung in der Analyse der Anleger-Stimmung.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Ningbo David Medical Device in verschiedenen Bereichen eine solide Performance aufweist und von den Anlegern positiv bewertet wird.