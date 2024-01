Ningbo Construction Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Der Aktienkurs von Ningbo Construction verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -2,14 Prozent, was 3,06 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt 1,06 Prozent, wobei Ningbo Construction aktuell 3,2 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Ningbo Construction-Aktie zeigt einen Wert von 46 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem 25-Tage-RSI (62,63) ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating nach der RSI-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und Buzz konnte eine positive Veränderung festgestellt werden, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch die Stärke der Diskussion über das Unternehmen wurde positiv bewertet, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Ningbo Construction für diese Stufe daher ein "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Ningbo Construction bei 4,68 CNH liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 4,14 CNH erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt -11,54 Prozent, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage weist einen Stand von 4,28 CNH auf, wodurch die Aktie mit -3,27 Prozent Abstand ein "Neutral" erhält. Somit wird insgesamt die Gesamtnote "Neutral" vergeben.