Ningbo Construction Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Die Stimmung in sozialen Medien ist ein wichtiger Faktor bei der Einschätzung von Aktienkursen. Unsere Analysten haben die Meinungen zu Ningbo Construction auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare größtenteils positiv waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen über das Unternehmen diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine Bewertung von "Gut".

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um den Trend eines Wertpapiers zu bestimmen. Der 200-Tage-Durchschnitt für die Ningbo Construction-Aktie liegt aktuell bei 4,73 CNH, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 4,26 CNH (-9,94 Prozent Abweichung) liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht". Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt bei 4,29 CNH, was eine ähnliche Höhe wie der letzte Schlusskurs bedeutet (-0,7 Prozent). Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine Bewertung von "Neutral".

Im Vergleich zur Rendite anderer Aktien aus dem Sektor "Industrie" erzielte Ningbo Construction im letzten Jahr eine Rendite von -6,4 Prozent, was 5,67 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Branchenvergleich mit dem "Bauwesen" liegt die Aktie aktuell 5,3 Prozent unter der mittleren jährlichen Rendite. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Ningbo Construction liegt bei 51,85 Punkten, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Auch der RSI25, der auf 25-Tage-Basis beruht, ergibt eine Bewertung von "Neutral". Somit erhält die Aktie in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt wird Ningbo Construction auf Basis der verschiedenen Analysen mit einer "Neutral"-Bewertung versehen.