Ningbo Cixing Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Die Dividendenrendite der Aktie von Ningbo Cixing liegt derzeit bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Maschinen einen geringeren Ertrag von 1,51 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Der Relative Strength Index (RSI) der Ningbo Cixing-Aktie beträgt aktuell 47 und zeigt somit an, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der der letzten 25 Handelstage werden als "Neutral" eingestuft. Die Analyse der RSIs ergibt also insgesamt ein "Neutral"-Rating für die Aktie.

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Aktienkurse von Ningbo Cixing ist neutral. Allerdings wurden in den sozialen Medien in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen rund um das Unternehmen diskutiert, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

In der technischen Analyse erreicht der gleitende Durchschnittskurs der Aktie 6,62 CNH, während der aktuelle Kurs bei 6,42 CNH liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung "Neutral". Sowohl der Abstand zum GD200 als auch zum GD50 resultieren in einer Einstufung als "Neutral".

Zusammenfassend ergibt sich für die Ningbo Cixing-Aktie eine neutrale Bewertung sowohl hinsichtlich der Dividendenrendite, des Relative Strength Index, der Anlegerstimmung als auch der technischen Analyse.