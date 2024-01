Ningbo Cixing Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ningbo Cixing liegt derzeit bei 40, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 für Maschinen eine neutrale Bewertung darstellt. In Bezug auf fundamentale Kriterien wird die Aktie als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft.

In Bezug auf Dividendenrendite liegt Ningbo Cixing mit einer Dividende von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 1,48 % niedriger. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in diesem Bereich.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnittsschlusskurs der Ningbo Cixing-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 6,63 CNH lag. Der letzte Schlusskurs von 6,1 CNH am Handelstag zeigt einen Unterschied von -7,99 %, was zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt liegen unter den letzten Schlusskursen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in der einfachen Charttechnik führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Aktie eine erhöhte Aktivität im Netz verzeichnet. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und führt zu einer positiven Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls eine positive Veränderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in diesem Bereich führt.