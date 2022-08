Ninety One UK Smaller Companies I GBP Inc: Was passiert hier gerade?

Der Fond erreichte am 08. September 2021 ein neues 52 Wochenhoch mit einem Kurswert von 10.070,20 Euro. Seither fiel der Kurs um -19,71 Prozent in Richtung Süden. Die Ninety One UK Smaller Companies I GBP Inc Investoren brauchen also einen langen Atem und müssen auf eine Gegenreaktion der Bullen in nächster Zeit hoffen. Das Chartbild sieht gut ausHäufig verwenden Investoren… Hier weiterlesen