Ninety One PLC Aktie: Das war nur der Anfang!

Die technische Analyse der Ninety One-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 172,14 GBP liegt. Der letzte Schlusskurs von 183,5 GBP weicht somit um +6,6 Prozent ab, was charttechnisch als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (172,3 GBP) weist mit einer Abweichung von +6,5 Prozent ein "Gut"-Rating auf. Insgesamt erhält die Ninety One-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz im Netz wird die Aktie von Ninety One als "Neutral" eingestuft. Die Diskussionsintensität zeigt eine durchschnittliche Aktivität, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen aufweist.

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die Ninety One-Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet. Auf kurzfristiger Basis gilt die Aktie ebenfalls als "Neutral", und das Kursziel der Analysten wird bei 173 GBP angesiedelt. Dies würde eine Performance von -5,72 Prozent bedeuten.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Ninety One-Aktie überkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Auf der längerfristigen Basis wird das Wertpapier jedoch als "Neutral" eingestuft, da der RSI25 bei 46,55 liegt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung für die Ninety One-Aktie basierend auf der technischen Analyse, dem Sentiment und den Analystenbewertungen.

