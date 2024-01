Ninety One PLC Aktie: Ein unsicheres Investment?

Weitere Suchergebnisse zu "Ninety One":

Das Anleger-Sentiment und der Buzz rund um Ninety One wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Diskussionsintensität zeigt eine mittlere Aktivität im Netz, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hin. Insgesamt ergibt sich für Ninety One somit die Gesamtbewertung "Neutral" in diesem Punkt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 65,07 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 46,41 und erhält ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält das Ninety One-Wertpapier somit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Bei der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Ninety One bei 172,11 GBP, während der Aktienkurs bei 179,9 GBP liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage entspricht ebenfalls einem "Neutral"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

Das Anleger-Sentiment zeigt eine ausschließlich positive Meinungsäußerung in den sozialen Medien, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung somit die Bewertung "Gut".