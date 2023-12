Ninety One PLC Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Ninety One: Aktuelle Analyse zeigt gemischte Bewertungen

Ninety One hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt eine "Neutral"-Bewertung von Analysten erhalten. Dies setzt sich aus 0 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat zeigt ein ähnliches Bild: 0 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht. Dies führt zu einem Gesamturteil von "Neutral". Die Kursprognose von 173 GBP für das Wertpapier ergibt ein Abwärtspotential von -5,72 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Ninety One eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) zeigt, dass die Ninety One-Aktie in den letzten 7 Tagen überverkauft war und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 46,55, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. In Summe ergibt sich daher ein "Gut"-Rating für Ninety One.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Ninety One eingestellt waren. Die Stimmungsanalyse führt daher zu einer "Neutral"-Einschätzung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Ninety One-Aktie in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich bei 172,14 GBP lag. Der letzte Schlusskurs von 183,5 GBP liegt darüber und führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen eine positive Entwicklung, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung in der Charttechnik führt.