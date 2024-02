Ninety One PLC Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Die technische Analyse von Ninety One-Aktien zeigt, dass sich das Wertpapier derzeit in einem Aufwärtstrend befindet. Sowohl der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt (8,59 GBP) als auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt (29,26 GBP) liegen deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 174 GBP. Dies führt zu einer positiven Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Die Einschätzung der Analysten fällt neutral aus, basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose von 173 GBP und einem potenziellen Abwärtspotenzial von -0,57 Prozent. In den letzten zwölf Monaten wurden keine "Schlecht"-Bewertungen abgegeben, was zu einem insgesamt neutralen Rating führt.

Die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet bezüglich Ninety One ist ebenfalls neutral, sowohl in Bezug auf die Anzahl der Beiträge als auch die Rate der Stimmungsänderung.

Insgesamt zeigt sich jedoch eine besonders positive Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien. Positive Themen stehen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer positiven Gesamteinschätzung führt.

Die Analyse auf Basis trendfolgender Indikatoren, die Einschätzung der Analysten und die Anleger-Stimmung führen zu einer insgesamt positiven Bewertung der Ninety One-Aktie.

