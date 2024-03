Ninety One PLC Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Weitere Suchergebnisse zu "Ninety One":

Die technische Analyse der Aktie von Ninety One zeigt, dass der aktuelle Kurs von 168 GBP um -2,19 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -1,68 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Ninety One liegt bei 61,54, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 57. Dies deutet ebenfalls auf eine weder überkaufte noch überverkaufte Situation hin. Insgesamt wird die Bewertung für diese Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Die Analysteneinschätzung basierend auf den letzten zwölf Monaten zeigt, dass es 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Einschätzungen von Analysten gibt, was im Durchschnitt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 173 GBP, was eine mögliche Steigerung um 2,98 Prozent vom letzten Schlusskurs (168 GBP) bedeutet. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Empfehlung aus Analystensicht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen über Ninety One. Die Rate der Stimmungsänderung ist in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Neutral" führt.