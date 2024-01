Ninety One Ltd Aktie: Kein Grund zur Sorge!

Die Ninety One-Aktie zeigt laut technischer Analyse ein positives Signal, da der aktuelle Kurs von 2,04 EUR um +5,7 Prozent über dem GD200 (1,93 EUR) liegt. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen widerspiegelt, steht bei 1,92 EUR, was einem Abstand von +6,25 Prozent entspricht. Somit wird der Aktienkurs insgesamt als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich eine mittlere Aktivität in Beiträgen und Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für das langfristige Stimmungsbild.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt negativ, was auf die vorherrschenden negativen Themen in den Diskussionen der vergangenen zwei Wochen zurückzuführen ist. Dies führt zu einer Einschätzung der Anleger-Stimmung als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der Ninety One-Aktie liegt bei 55, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 45,28 und unterstützt somit die Gesamteinschätzung als "Neutral".