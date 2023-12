Ninety One Ltd Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

In den letzten beiden Wochen wurde Ninety One von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet, wie unsere Redaktion bei der Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen festgestellt hat. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Es gab keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Ninety One in Social Media, und es wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Die Aktie erhält deshalb eine "Neutral"-Bewertung. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit bei 1,93 EUR liegt und der Kurs der Aktie um +3,11 Prozent über diesem Trendsignal verläuft, was ebenfalls einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 1,91 EUR, was einer Abweichung von +4,19 Prozent entspricht und die Aktie somit auch in diesem Zeitraum zu einem "Neutral"-Wert macht. Der Relative-Stärke-Index zeigt an, dass Ninety One weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI und den 25-Tage-RSI führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating für das Ninety One-Wertpapier.

