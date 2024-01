Ninestar Aktie: Es gibt was neues!

Der Aktienkurs von Ninestar hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance der "Informationstechnologie"-Branche eine Rendite von -56,89 Prozent, was mehr als 71 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der "Computer & Peripheriegeräte"-Branche betrug die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten 19,97 Prozent, was Ninestar um 76,86 Prozent unterbietet. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite der Aktie von Ninestar beträgt 0,54 %, was um 0,49 Prozentpunkte niedriger ist als der Branchendurchschnitt. Die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens fällt daher "Neutral" aus.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich und die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung führt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Ninestar. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich negativ. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Ninestar daher eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion.