Ninestar Aktie: Da braut sich was zusammen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für die Ninestar-Aktie liegt der RSI7 aktuell bei 63,03 Punkten, was darauf hinweist, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen, dass Ninestar überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt.

Ninestar weist derzeit eine Dividendenrendite von 0,54 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,02 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs der Ninestar-Aktie mit 20,48 CNH um 19,97 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristig "Schlecht"-Einschätzung. Auf der Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 sogar -37,2 Prozent, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung für die Aktie führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") hat die Ninestar-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -56,89 Prozent erzielt, was 70,88 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Computer & Peripheriegeräte" beträgt 20,11 Prozent, und Ninestar liegt aktuell 77 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating in diesem Bereich.