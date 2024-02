Die Nine Mile Metals-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Die technische Analyse der Nine Mile Metals-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,11 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,08 CAD liegt, was einer Abweichung von -27,27 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Betrachtung wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ergibt ein ähnliches Bild, wodurch die Aktie erneut ein "Schlecht"-Rating erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten eintrübte, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Die Diskussionsintensität blieb jedoch im letzten Monat unverändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt und in Summe ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie führt.

Was die Anleger betrifft, so wurde Nine Mile Metals in den letzten Wochen überwiegend positiv von privaten Nutzern in sozialen Medien bewertet, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass Nine Mile Metals weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine eher negative Bewertung der Nine Mile Metals-Aktie auf der Basis der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments.