Nine Energy Service Aktie: Lohnt sich eine Investition tatsächlich?

In den letzten drei Monaten wurde der Nine Energy Service-Aktie von Analysten kein einziges Mal ein “Kaufen”-Rating, einmal ein “Neutral”-Rating und kein einziges Mal ein schlechtes Rating vergeben. Auf lange Sicht erhält die Aktie daher von institutionellen Investoren das Rating “Neutral”. Neueren Berichten zufolge kommen Analysten zu einer ähnlichen Bewertung, mit einem Gesamtrating von “Neutral” (0 “Gut”, 1 “Neutral”, 0 “Schlecht”) für das letzte Monat. Darüber hinaus beschäftigen sich die Experten auch mit dem aktuellen Kurs der Aktie bei 5,35 USD und prognostizieren eine Entwicklung um 148,64 Prozent auf Basis eines mittleren Kursziels von 13,75 USD. Wir bewerten diese Prognose als positiv für Nine Energy Service.

Nine Energy Service-Aktie: Bewertung des Kursverlaufs

Nine Energy Service-Aktien haben im letzten Jahr eine...