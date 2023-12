Nine Dragons Paper Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Weitere Suchergebnisse zu "Nine Dragons Paper":

Die Anlegerstimmung für Nine Dragons Paper ist laut einer Analyse in den sozialen Medien überwiegend negativ. In den Diskussionen der letzten Tage wurden hauptsächlich negative Themen angesprochen, ohne positive Aspekte. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ. Daher erhält Nine Dragons Paper eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse.

In Bezug auf die Dividende hat Nine Dragons Paper ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs, was einer negativen Differenz von -6,06 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Papier & Forstprodukte" entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik wird das Unternehmen heute von Analysten als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Nine Dragons Paper-Aktie zeigt, dass diese überkauft ist, mit einem Wert von 70 für die letzten 7 Tage. Jedoch liegt der RSI25 bei 61,94, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Insgesamt erhält Nine Dragons Paper daher eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf dem RSI.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Nine Dragons Paper-Aktie in den letzten 200 Handelstagen um 22,02 Prozent vom Durchschnitt abweicht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Schlusskurs im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage führt zu einer "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt wird die Nine Dragons Paper-Aktie daher für die Anlegerstimmung, die Dividendenpolitik, den RSI und die technische Analyse mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.