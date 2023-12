Nine Dragons Paper Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Weitere Suchergebnisse zu "Nine Dragons Paper":

Die Dividendenrendite für Nine Dragons Paper beträgt derzeit 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 4,62 Prozent liegt. Daher hat das Unternehmen von unseren Analysten eine "Schlecht"-Bewertung erhalten. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen, weshalb die Aktie als "Neutral" eingestuft wird.

Im Branchenvergleich hat Nine Dragons Paper in den letzten 12 Monaten eine Performance von -11,38 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Durchschnitt der "Papier & Forstprodukte"-Branche von -7,72 Prozent eine Underperformance von -3,66 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt das Unternehmen mit einer Rendite von -7,72 Prozent um 3,66 Prozent darunter. Daher erhält Nine Dragons Paper ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für Nine Dragons Paper liegt auf 7-Tage-Basis bei 32,76 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie mit einem RSI von 59,87 als neutral eingestuft. Insgesamt wird Nine Dragons Paper daher in diesem Punkt unserer Analyse als "Neutral" bewertet.