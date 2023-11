Nine Dragons Paper Aktie: Tut sie es schon wieder?

Weitere Suchergebnisse zu "Nine Dragons Paper":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Nine Dragons Paper heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 64,44 Punkten, was darauf hinweist, dass Nine Dragons Paper weder überkauft noch überverkauft ist. Das Wertpapier erhält daher eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich, liegt aber ebenfalls im neutralen Bereich (Wert: 60,25). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit "Neutral" eingestuft. Zusammen erhält das Nine Dragons Paper-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, was Auswirkungen auf Aktien haben kann. Bei Nine Dragons Paper haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussion eine mittlere Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Neutral" zu. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Neutral".

Im Branchenvergleich erzielte Nine Dragons Paper in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -11,38 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Papier & Forstprodukte"-Branche sind im Durchschnitt um -2,3 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -9,08 Prozent im Branchenvergleich für Nine Dragons Paper bedeutet. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -2,3 Prozent im letzten Jahr. Nine Dragons Paper lag 9,08 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Nine Dragons Paper mittlerweile auf 5,13 HKD, während die Aktie selbst einen Kurs von 3,94 HKD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -23,2 Prozent und führt zur Bewertung "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 4,34 HKD, was zu einem Abstand von -9,22 Prozent führt und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Damit vergeben wir die Gesamtnote "Schlecht".