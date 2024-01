Nine Dragons Paper Aktie: Die Situation spitzt sich zu!

Weitere Suchergebnisse zu "Nine Dragons Paper":

Die Nine Dragons Paper Aktie hat sich in den letzten Tagen von ihrem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) entfernt und liegt aktuell bei 3,41 HKD, was einem Rückgang von -15,17 Prozent entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung der Aktie als "Schlecht". Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage (GD200), so liegt die Distanz bei -29,11 Prozent, was zu einer insgesamt negativen Einschätzung für die beiden Zeiträume führt.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich eine insgesamt negative Stimmung der Anleger gegenüber der Nine Dragons Paper Aktie. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen deutet darauf hin, dass vor allem negative Themen im Fokus der Diskussionen standen, was zu einer neutralen Einschätzung der Anleger-Stimmung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Nine Dragons Paper als neutral einzustufen ist. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 77,97, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 für 25 Tage bei 68,13 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Aus fundamentaler Sicht betrachtet weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Nine Dragons Paper Aktie einen aktuellen Wert von 9 auf, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Papier & Forstprodukte" im Durchschnitt ein KGV von 42 aufweisen. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.