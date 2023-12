Nine Dragons Paper Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Weitere Suchergebnisse zu "Nine Dragons Paper":

Die Bewertung einer Aktie kann durch die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet beeinflusst werden. Bei Nine Dragons Paper zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt ebenfalls unverändert, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung.

Auch aus fundamentaler Sicht zeigt sich die Aktie als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 9,1 liegt, was 82 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 51 liegt. Daher erhält Nine Dragons Paper eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für Nine Dragons Paper liegt bei 39, was zu einer neutralen Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI auf 25-Tage Basis von 64,53 führt zu einer neutralen Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Nine Dragons Paper.

In Bezug auf die Dividende liegt Nine Dragons Paper mit einer Dividende von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Papier & Forstprodukte (6,04 %) niedriger. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Nine Dragons Paper aus verschiedenen Perspektiven bewertet wird, mit neutralen Einschätzungen bezüglich Diskussionsintensität und RSI, einer guten fundamentalen Bewertung und einer negativen Bewertung in Bezug auf die Dividende.